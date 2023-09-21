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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обговорили альтернативні шляхи поставок зерна: Зеленський зустрівся з лідерами ЄС, Болгарії та Румунії

Обговорили альтернативні шляхи поставок зерна: Зеленський зустрівся з лідерами ЄС, Болгарії та Румунії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом і віцепремʼєр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Болгарії Марією Габріель щодо збереження принципу єдиного ринку та доступу української аграрної продукції на ринок ЄС.

– Ми створили спільну координаційну платформу, яка дає нам змогу підтримувати активний діалог і знаходити відповіді на всі проблемні питання у сфері агропродукції. Поінформував співрозмовників щодо подальших дій України та координації спільних кроків, – написав Зеленський у Telegram.

Голова держави повідомив, що Україна, ЄС, Болгарія та Румунія обговорили альтернативні шляхи, які дадуть змогу суттєво наростити транзит і водночас зменшити навантаження на румунський і болгарський внутрішні ринки.

Він наголосив, що Україна – майбутній член ЄС, тож потрібна спільна праця над постійною лібералізацією торгівлі та недопущенням будь-яких односторонніх обмежень.

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– Разом із Румунією та Болгарією ми шукаємо способи збільшення транзиту Шляхами солідарності. Саме через територію Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить Шляхами солідарності Євросоюзу. Україна та ЄС високо цінують зусилля Болгарії. Я також вдячний Румунії за зміцнення єдності Європейського Союзу й дотримання принципів єдиного ринку та вільної торгівлі, – сказав Зеленський.

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Джерело: Офіс президента
Болгарія, Володимир Зеленський, Зерно, Клаус Йоганніс, Румунія, Урсула фон дер Ляєн
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