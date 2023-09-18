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Экономика
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Большинство стран ЕС поддерживают решение Еврокомиссии по экспорту украинского зерна

Експорт зерна
Фото: Pexels

Большинство стран ЕС поддерживают решение Европейской комиссии по экспорту украинского зерна.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес, которого цитирует RMF FK.

Он выразил положительную оценку работе комиссии в этом вопросе. Большинство западных министров сельского хозяйства считают, что поддержка Украины является важной, поскольку зерно имеет большое значение для украинской экономики. Однако они критически относятся к блокаде зернового экспорта со стороны Польши, Венгрии и Словакии.

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Испанский министр подчеркнул, что введение односторонних мер против единого рынка противоречит законам ЕС, и решает этот вопрос Европейская комиссия. Сейчас комиссия не спешит накладывать санкции на Польшу.

Министры сельского хозяйства Финляндии и Франции выразили понимание к решению Украины подать жалобу в ВТО и подчеркнули важность соблюдения международных и европейских обязательств.

Французский министр критикует блокаду, подчеркивая, что такие действия ставят под сомнение европейскую солидарность и угрожают единому рынку ЕС.

Недавно стало известно, что Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

15 сентября Еврокомиссия, проанализировав данные, касающиеся влияния экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, пришла к выводу, что не будет продолжать запрет на экспорт зерна из Украины в Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

Источник: RMF FM 

Евросоюз, Экспорт, Зерно, Украина
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