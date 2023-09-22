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США пока не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты пока не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но этот вопрос не снят с обсуждения.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

— Президент постоянно обсуждает со своими военными, коллегами в Европе и с самими украинцами, что необходимо на поле боя на том или ином этапе войны и что могут предоставить Соединенные Штаты, — сказал Салливан. — Взвесив все это, он пришел к выводу, что не будет предоставлять ATACMS, но и не снимает эту возможность с повестки дня в будущем.

Джейк Салливан добавил, что анонсированные ранее американские танки Abrams “поступят (в Украину, — Ред.) в последующие дни и недели, по графику”. Вместе с тем он отказался предоставлять другие подробности относительно танков из соображений безопасности.

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Также представитель Белого дома подтвердил, что сегодня, 21 сентября, президент Байден объявит пакет военной помощи для Украины. По данным из прессы, пакет будет стоимостью $325 млн.

Напомним, сегодня в Вашингтоне с официальным визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Как ожидается, около 22:00 по времени Киева начнутся переговоры между президентами Украины и США.

Перед этим украинский лидер посетил Конгресс США, где встретился с членами Сената и Палаты представителей. Подробнее о визите Владимира Зеленского и отсутствии единства между конгрессменами США относительно дальнейшей поддержки Украины — читайте в материале.

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Источник: White House
ATACMS, Білий дім, Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Ракета, США
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