Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 24.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 20 боевых столкновений.
Об этом 24 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 24.09.2023
Потери РФ на 24 сентября 2023
- личного состава – около 275 850 (+390),
- танков ‒ 4 662 (+7),
- боевых бронированных машин – 8 914 (+2),
- артиллерийских систем – 6 233 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 789,
- средств противовоздушной обороны ‒ 531 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 888 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1 518,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 734 (+18),
- специальной техники – 914 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 578-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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