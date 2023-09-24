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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло более 20 боевых столкновений.

Об этом 24 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 24.09.2023

Карта бойових дій 24 вересня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 24 сентября 2023

  • личного состава – около 275 850 (+390),
  • танков ‒ 4 662 (+7),
  • боевых бронированных машин – 8 914 (+2),
  • артиллерийских систем – 6 233 (+23),
  • реактивных систем залпового огня – 789,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 531 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 888 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 1 518,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 734 (+18),
  • специальной техники – 914 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 578-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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