Цены на природный газ для населения не изменятся до завершения войны — Нафтогаз

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения. Компания Нафтогаз Украины поддерживает этот запрет и обещает не увеличивать цены на природный газ для истцов в течение зимнего периода.

Об этом сообщил председатель НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев во время телемарафона Единые новости.

Он отметил, что действующий мораторий на повышение тарифов на газ является объективным ограничением во время военного положения, соответственно, цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными.

Сейчас смотрят

После завершения войны компания планирует активизировать мероприятия по энергоэффективности и развитие рынка энергии в Украине.

— Мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, будем еще активнее стимулировать энергоэффективные мероприятия, а также вводить рынок энергии в нашей стране. Безусловно, это возможно после завершения войны, — добавил глава НАК.

Что известно о моратории на газ в Украине

В Украине действует мараторий на повышение цен на газ для населения во время длительной войны. Это означает, что цена на голубое топливо для бытовых потребителей не изменится от тарифов, действовавших на 24 февраля 2022 года.

Сейчас Нафтогаз поставляет газ 98% населения Украины по 7,96 грн за кубометр. Другие поставщики предлагают цены от 7,70 до 10 грн за кубометр.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №7427 об установлении моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

За соответствующее решение проголосовали 260 нардепов.

Фото: Сергей Чернышов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.