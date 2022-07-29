Липень, 29 в 12:17

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

За відповідне рішення проголосували 260 нардепів. За словами народного депутата від фракції Голос Ярослава Железняка, мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні і ще шість місяців після його закінчення.

Згідно з ухваленим законом, в Україні забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

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послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тарифи на тепло для населення зможуть утримувати на попередньому рівні за рахунок залучення понад 125 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

Ще на початку липня премʼєр-міністр Денис Шмигаль запевнив українців, що протягом наступного опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на тепло не зростатимуть.

7 липня уряд ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, яке перебуває у сфері відповідальності Кабінету міністрів. Це, зокрема, стосується тарифів на електроенергію.