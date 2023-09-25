Ціни на природний газ для населення не зміниться до завершення війни – Нафтогаз

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення. Компанія Нафтогаз України підтримує цю заборону і обіцяє не збільшувати ціни на природний газ для позивачів протягом зимового періоду.

Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов під час телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що чинний мораторій на підвищення тарифів на газ є об’єктивним обмеженням під час воєнного стану, відповідно, ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними.

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Після завершення війни компанія планує активізувати заходи з енергоефективності та розвиток ринку енергії в Україні.

— Ми очікуємо, що коли така можливість настане, будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, а також запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Безумовно, це можливо після завершення війни, — додав голова НАК.

Що відомо про мораторій на газ в Україні

В Україні діє мараторій на підвищення цін на газ для населення під час тривалої війни. Це означає, що ціна на блакитне паливо для побутових споживачів не зміниться від тарифів, що діяли на 24 лютого 2022 року.



Зараз Нафтогаз постачає газ 98% населення України за 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники пропонують ціни від 7,70 до 10 грн за кубометр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

За відповідне рішення проголосували 260 нардепів.

Фото: Сергій Чернишов

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