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Юлия Соколова, редактор ленты

Обсудит военную помощь: в Киев прибыл министр обороны Франции

Себастьян Лекорню в Києві
Фото: Getty Images

В Украину прибыл с официальным визитом министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он планирует обсудить военную помощь нашему государству.

Как сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине, Лекорню начал визит в Киев 28 сентября. Его сопровождает французский посол Гаэль Вейсьер.

Министр уже почтил память украинских защитников, погибших во время вторжения РФ. Церемония состоялась у Стены памяти павших за Украину недалеко от Михайловской площади.

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– День начинается с волнующего момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину, — подчеркнули в посольстве.

Как отмечает французское издание Le Figaro, из соображений безопасности поездку Лекорню держали в секрете.

Ожидается, что министр встретится с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным. Возможно, состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лекорню во время поездки сопровождают представители восемнадцати компаний оборонного сектора и стартапов. Эти компании занимаются производством дронов, бронетехники, артиллерии, кибербезопасностью, а также работают в сфере разминирования.

Они могут как углублять существующие контракты с Украиной, так и заключить новые.

Французские СМИ отмечают, что Лекорню прибыл в Киев, “чтобы обсудить эволюцию французской помощи Украине и промышленное партнерство”.

Как известно, в Киев также приехал с официальным визитом новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он уже встретился с Владимиром Зеленским.

Источник: 20 Minutes

Источник: Le Figaro
Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Франция
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