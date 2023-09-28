Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції

Себастьян Лекорню в Києві
Фото: Getty Images

До України прибув із офіційним візитом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він планує обговорити військову допомогу нашій державі.

Як поінформували в пресслужбі посольства Франції в Україні, Лекорню розпочав візит до Києва 28 вересня. Його супроводжує французький посол Гаель Вейсьєр.

Міністр уже вшанував пам’ять українських захисників, які загинули під час вторгнення РФ. Церемонія відбулася біля Стіни пам’яті полеглих за Україну неподалік Михайлівської площі.

Зараз дивляться

– День починається з хвилюючої миті вшанування Героїв перед Стіною пам’яті полеглих за Україну, – наголосили в посольстві.

Як зазначає французьке видання Le Figaro, з міркувань безпеки поїздку Лекорню тримали в секреті.

Очікується, що міністр зустрінеться з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Можливо, відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Лекорню під час поїздки супроводжують представники 18 компаній оборонного сектору і стартапів. Ці компанії займаються виробництвом дронів, бронетехніки, артилерії, кібербезпекою, а також працюють у сфері розмінування.

Вони можуть як поглиблювати наявні контракти з Україною, так і укладати нові.

Французькі ЗМІ зазначають, що Лекорню прибув до Києва, “щоб обговорити еволюцію французької допомоги Україні та промислове партнерство”.

Як відомо, до Києва також прибув із офіційним візитом новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він уже зустрівся з Володимиром Зеленським.

Джерело: 20 Minutes

Джерело: Le Figaro
Війна в Україні, військова допомога, Зброя для України, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що ближче до виборів у США, то більше ми можемо чути дратівливих заяв щодо України – Кулеба
Дмитро Кулеба
Почастішали авіаудари: РФ готується до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку
Російський літак Су-35
Окупанти пошкодили ТЕЦ на Півдні під час масованого обстрілу – Укренерго
енергетика електрика світло
Не розраховували на таку довгу війну – розвідка Британії про зношеність авіації РФ
Російські літаки Ту-22М3
Повернення вагнерівців не вплине на поле бою в Україні – ISW
ПВК Вагнер

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ
Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь