Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції

До України прибув із офіційним візитом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він планує обговорити військову допомогу нашій державі.

Як поінформували в пресслужбі посольства Франції в Україні, Лекорню розпочав візит до Києва 28 вересня. Його супроводжує французький посол Гаель Вейсьєр.

Міністр уже вшанував пам’ять українських захисників, які загинули під час вторгнення РФ. Церемонія відбулася біля Стіни пам’яті полеглих за Україну неподалік Михайлівської площі.

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– День починається з хвилюючої миті вшанування Героїв перед Стіною пам’яті полеглих за Україну, – наголосили в посольстві.

Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l’ambassadeur de ???????? en ???????? @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) September 28, 2023

Як зазначає французьке видання Le Figaro, з міркувань безпеки поїздку Лекорню тримали в секреті.

Очікується, що міністр зустрінеться з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Можливо, відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Лекорню під час поїздки супроводжують представники 18 компаній оборонного сектору і стартапів. Ці компанії займаються виробництвом дронів, бронетехніки, артилерії, кібербезпекою, а також працюють у сфері розмінування.

Вони можуть як поглиблювати наявні контракти з Україною, так і укладати нові.

Французькі ЗМІ зазначають, що Лекорню прибув до Києва, “щоб обговорити еволюцію французької допомоги Україні та промислове партнерство”.

Як відомо, до Києва також прибув із офіційним візитом новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він уже зустрівся з Володимиром Зеленським.

Джерело: 20 Minutes

Джерело : Le Figaro

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