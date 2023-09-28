Обговорити військову допомогу: до Києва прибув міністр оборони Франції
До України прибув із офіційним візитом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він планує обговорити військову допомогу нашій державі.
Як поінформували в пресслужбі посольства Франції в Україні, Лекорню розпочав візит до Києва 28 вересня. Його супроводжує французький посол Гаель Вейсьєр.
Міністр уже вшанував пам’ять українських захисників, які загинули під час вторгнення РФ. Церемонія відбулася біля Стіни пам’яті полеглих за Україну неподалік Михайлівської площі.
– День починається з хвилюючої миті вшанування Героїв перед Стіною пам’яті полеглих за Україну, – наголосили в посольстві.
Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l’ambassadeur de ???????? en ???????? @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm
— La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) September 28, 2023
Як зазначає французьке видання Le Figaro, з міркувань безпеки поїздку Лекорню тримали в секреті.
Очікується, що міністр зустрінеться з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Можливо, відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Лекорню під час поїздки супроводжують представники 18 компаній оборонного сектору і стартапів. Ці компанії займаються виробництвом дронів, бронетехніки, артилерії, кібербезпекою, а також працюють у сфері розмінування.
Вони можуть як поглиблювати наявні контракти з Україною, так і укладати нові.
Французькі ЗМІ зазначають, що Лекорню прибув до Києва, “щоб обговорити еволюцію французької допомоги Україні та промислове партнерство”.
Як відомо, до Києва також прибув із офіційним візитом новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він уже зустрівся з Володимиром Зеленським.
Джерело: 20 Minutes
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко