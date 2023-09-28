Новый министр обороны Британии встретился с Зеленским в Киеве: о чем говорили
В Киев прибыл с официальным визитом новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Уже состоялись переговоры между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским.
О подробностях сообщили в Офисе президента Украины.
Зеленский от имени всей страны поблагодарил Британию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную помощь во время полномасштабной войны. В частности, за дальнобойное оружие, увеличившее способности Сил обороны Украины на поле боя.
Кроме того, речь шла об усилении украинской ПВО перед зимним периодом.
– Я, как новоназначенный госсекретарь по вопросам обороны, имею первую возможность разговаривать с вами. Хочу заверить, что Украина остается на острие нашего внимания. Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. И мы будем стоять бок о бок все время, — подчеркнул Шеппс.
Еще одной темой разговора была Совместная декларация о поддержке Украины (о гарантиях безопасности), принятая странами Большой семерки (G7) на Вильнюсском саммите НАТО. Зеленский и Шеппс обсудили начало переговоров с Британией о заключении отдельного двустороннего соглашения по гарантиям в сфере безопасности для Украины.
Грант Шеппс возглавил Минобороны Великобритании в конце августа. На этой должности он заменил Бена Уоллеса, подавшего в отставку.
После назначения Шеппс в первом же твите вспомнил об Украине и пообещал дальнейшую поддержку в борьбе с полномасштабной агрессией РФ.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко