Новый министр обороны Британии встретился с Зеленским в Киеве: о чем говорили

В Киев прибыл с официальным визитом новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Уже состоялись переговоры между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским.

О подробностях сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский от имени всей страны поблагодарил Британию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную помощь во время полномасштабной войны. В частности, за дальнобойное оружие, увеличившее способности Сил обороны Украины на поле боя.

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Кроме того, речь шла об усилении украинской ПВО перед зимним периодом.

– Я, как новоназначенный госсекретарь по вопросам обороны, имею первую возможность разговаривать с вами. Хочу заверить, что Украина остается на острие нашего внимания. Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. И мы будем стоять бок о бок все время, — подчеркнул Шеппс.

Еще одной темой разговора была Совместная декларация о поддержке Украины (о гарантиях безопасности), принятая странами Большой семерки (G7) на Вильнюсском саммите НАТО. Зеленский и Шеппс обсудили начало переговоров с Британией о заключении отдельного двустороннего соглашения по гарантиям в сфере безопасности для Украины.

Грант Шеппс возглавил Минобороны Великобритании в конце августа. На этой должности он заменил Бена Уоллеса, подавшего в отставку.

После назначения Шеппс в первом же твите вспомнил об Украине и пообещал дальнейшую поддержку в борьбе с полномасштабной агрессией РФ.

Источник : Офис президента

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