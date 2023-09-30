Интервалы между движением поездов сократятся: как будет работать столичный метрополитен в октябре

Метрополитен Киева внедряет изменения в графике движения поездов. Со 2 октября интервалы между поездами столичного метро будут уменьшены.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевского метрополитена.

Как будет работать метро в октябре

В час пик время ожидания сократится до 2,5-3 минут, а в другой период времени будет составлять 5-5,5 мин.

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Интервалы движения поездов останутся неизменными в выходные дни, с прибытием каждые 6-7 минут.

Эти изменения направлены на улучшение комфорта пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тыс., а в выходные дни — более 500 тыс. Однако этот показатель является достаточно низким для инфраструктуры метрополитена Киева.

– Во время объявления сигнала воздушная тревога движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном — приостанавливается. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно, – говорится в сообщении.

Также в КП Киевского метрополитена сообщили, что в случае объявления воздушной тревоги ночью и отбоя утром работникам предприятия необходимо время для организации движения и выпуска поездов на линии, поскольку они также находятся в укрытии.

Учитывая эти обстоятельства, движение поездов наземными участками начинается со смещением основного графика работы.

Напомним, в Киеве возобновлена работа всех станций метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00. Сейчас ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 6-10 минут, в часы пик интервал между поездами — 4-5 минут.

Источник: КП Киевский метрополитен

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