Интервалы между движением поездов сократятся: как будет работать столичный метрополитен в октябре
Метрополитен Киева внедряет изменения в графике движения поездов. Со 2 октября интервалы между поездами столичного метро будут уменьшены.
Об этом сообщает пресс-служба КП Киевского метрополитена.
Как будет работать метро в октябре
В час пик время ожидания сократится до 2,5-3 минут, а в другой период времени будет составлять 5-5,5 мин.
Интервалы движения поездов останутся неизменными в выходные дни, с прибытием каждые 6-7 минут.
Эти изменения направлены на улучшение комфорта пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тыс., а в выходные дни — более 500 тыс. Однако этот показатель является достаточно низким для инфраструктуры метрополитена Киева.
– Во время объявления сигнала воздушная тревога движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном — приостанавливается. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно, – говорится в сообщении.
Также в КП Киевского метрополитена сообщили, что в случае объявления воздушной тревоги ночью и отбоя утром работникам предприятия необходимо время для организации движения и выпуска поездов на линии, поскольку они также находятся в укрытии.
Учитывая эти обстоятельства, движение поездов наземными участками начинается со смещением основного графика работы.
Напомним, в Киеве возобновлена работа всех станций метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00. Сейчас ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 6-10 минут, в часы пик интервал между поездами — 4-5 минут.
Источник: КП Киевский метрополитен
Загрузка
В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.Татьяна Доцяк