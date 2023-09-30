Інтервали між рухом потягів скоротяться: як працюватиме столичний метрополітен у жовтні

Метрополітен Києва впроваджує зміни в графіку руху поїздів. Із 2 жовтня інтервали між поїздами столичного метро буде зменшено.

Про це повідомляє пресслужба КП Київського метрополітену.

Як працюватиме метро у жовтні?

У годину пік час очікування скоротиться до 2,5-3 хвилин, а у інший проміжок часу становитиме 5-5,5 хвилини.



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Інтервали руху поїздів залишаться незмінними у вихідні дні, з прибуттям кожних 6-7 хвилин.

Ці зміни спрямовані на поліпшення комфорту пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять понад 800 тис., а у вихідні дні – більш ніж 500 тис. Однак цей показник є досить низьким для інфраструктури метрополітену Києва.

– Під час оголошення сигналу повітряна тривога рух поїздів здійснюється підземними ділянками, а на наземній – призупиняється. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово, – йдеться у повідомленні.

Також у КП Київського метрополітену повідомили, що в разі оголошення повітряної тривоги вночі та відбою вранці працівникам підприємства необхідний час для організації руху та випуску поїздів на лінії, оскільки вони також перебувають в укритті.

З огляду на ці обставини, рух поїздів наземними ділянками розпочинається зі зміщенням основного графіка роботи.

Нагадаємо, у Києві відновлено роботу усіх станцій метро. Підземка працює із 06:00 до 23:00. Зараз орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 6-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 4-5 хвилин.

Джерело: КП Київський метрополітен

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