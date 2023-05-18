В Киеве переименовали две станции метро и еще одну проектную

Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании двух действующих станций столичного метрополитена. Речь идет о станциях Дружбы народов и Площадь Льва Толстого.

О решении сообщила пресс-служба КГГА.

Таким образом, станцию метро Дружбы народов переименовали в станцию Зверинецкая, станцию Площадь Льва Толстого на Площадь Украинских Героев.

Всего на заседании 18 мая депутаты переименовали 26 городских объектов.

— Дерусификация в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором. И мы это делаем, — сказал городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, была переименована проектная станция метро Проспект Правды на станцию Варшавскую. Также дерусифицировали ряд улиц и переулков в разных районах столицы.

Напомним, с 14 мая в Киеве открыли временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена.

Источник : КГГА

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