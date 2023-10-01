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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Все лодки уничтожили, двигались вброд: пленный по операции Барыня рассказал о войсках РФ на Херсонщине

розвідка, ГУР

У российских войск на Херсонском направлении нет нормальной координации действий, а украинские войска имеют преимущество в артиллерии и дронах.

Об этом рассказал российский военнопленный, кадровый офицер РФ и бывший командир мотострелкового взвода Данил Алферов.

Он рассказывает, как прибыл в первых числах августа на Херсонское направление.

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— Там относительно других направлений тихо, за исключением того, что там есть такие места, так называемые острова. Там был кромешный ад. Потому что мы не были в непосредственном соприкосновении с ВСУ, не было стрелкового боя и столкновений с, на тот момент, противником. Но потери высоки как 200 (убитые, — Ред.) так и 300 (раненные, — Ред.). С нашей стороны там артиллерия не работала, а координации и взаимосвязи с подроазделениями не было, — объяснил он.

Кроме того, Алферов говорит, что у украинских защитников было преимущество как по артиллерии, так и по дронам.

— Изначально мы выдвигались на острова на лодках. Но все лодки были уничтожены, после чего мы передвигались вброд, через болота и т.д. Это не свойственно для пехоты при выполнении боевых задач в той местности, — говорит он.

Военнопленный говорит, что его подразделение управлялось по принципу штурмовых отрядов, которые составлялись из заключенных.

— Я офицер, но на позициях ощущал себя сержантом. Моя задача была назначить людей для отправки на острова, откуда они вернутся или трехсотыми, или не вернутся, потому что погибнут. Это было очень тяжело морально-психологически. Чем больше появлялось трехсотых, тем больше ухудшалось морально-психологическое состояние бойцов российской армии. Были как отказники, так называемые 500, так и те, кто собирался дезертировать. Начинался хаос, — сказал он.

Напомним, ранее в Главном управлении разведке сообщили об успешном проведении спецоперации Барыня, благодаря которой удалось завербовать кадрового офицера России, который привел в плен Украины еще 11 оккупантов.

Война в Украине, полонені, Разведка, Херсонщина
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Все лодки уничтожили, двигались вброд: пленный по операции Барыня рассказал о войсках РФ на Херсонщине

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