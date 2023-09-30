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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Спецоперация Барыня: ГУР завербовало военного РФ, который перевел 11 оккупантов в плен

Спецоперация Барыня: ГУР завербовало военного РФ, который перевел 11 оккупантов в плен
Фото: УНИАН

Главное управление разведки в результате спецоперации Барыня завербовало российского кадрового военнослужащего

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов во время пресс-конференции с участием российского военного Даниила Алферова.

— В результате спецоперации Барыня на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, который с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями, — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР МО, когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию. Этим занимались Силы специальных операций ВСУ.

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Российский военный рассказал, что вышел на связь с украинской стороной через проект Хочу жить.

Алферов рассказал, что украинская сторона предложила ему найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе Хочу жить.

— За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из Хочу жить, что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен, — сказал он.

В начале сентября ГУР показало детали спецоперации Синица, в результате которой был похищен и захвачен новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

Источник: Укринформ
Андрій Юсов, Армия России, Война в Украине, Разведка
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