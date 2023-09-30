Спецоперация Барыня: ГУР завербовало военного РФ, который перевел 11 оккупантов в плен

Главное управление разведки в результате спецоперации Барыня завербовало российского кадрового военнослужащего

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов во время пресс-конференции с участием российского военного Даниила Алферова.

— В результате спецоперации Барыня на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, который с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями, — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР МО, когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию. Этим занимались Силы специальных операций ВСУ.

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Российский военный рассказал, что вышел на связь с украинской стороной через проект Хочу жить.

У ГУР розповіли про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати військового РФ Євген Котенко, Укрінформhttps://t.co/1FwkJaz1f2 pic.twitter.com/2xxrNkhJUh — Ukrinform (@UKRINFORM) September 30, 2023

Алферов рассказал, что украинская сторона предложила ему найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе Хочу жить.

— За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из Хочу жить, что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен, — сказал он.

В начале сентября ГУР показало детали спецоперации Синица, в результате которой был похищен и захвачен новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

Источник : Укринформ

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