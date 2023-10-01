Усі човни знищили, рухалися вбрід: полонений з операції Бариня розповів про війська РФ на Херсонщині

У російських військ на Херсонському напрямку немає нормальної координації дій, а українські війська мають перевагу в артилерії та дронах.

Про це розповів російський військовополонений, кадровий офіцер РФ і колишній командир мотострілецького взводу Данило Алфьоров.

Він розповідає, як прибув у перших числах серпня на Херсонський напрямок.

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– Там відносно інших напрямків тихо, за винятком того, що там є такі місця, так звані острови. Там було непроглядне пекло. Тому що ми не були в безпосередньому зіткненні із ЗСУ, не було стрілецького бою і зіткнень із, на той момент, противником. Але втрати високі як 200 (убиті, – Ред.) так і 300 (поранені, – Ред.). З нашого боку там артилерія не працювала, а координації та взаємозв’язку з підрозділами не було, – пояснив він.

Крім того, Алфьоров каже, що в українських захисників була перевага як за артилерією, так і за дронами.

– Спочатку ми висувалися на острови на човнах. Але всі човни були знищені, після чого ми пересувалися вбрід, через болота тощо. Це не властиво для піхоти при виконанні бойових завдань у тій місцевості, – каже він.

Військовополонений каже, що його підрозділ управлявся за принципом штурмових загонів, які складалися з ув’язнених.

– Я офіцер, але на позиціях відчував себе сержантом. Моє завдання було призначити людей для відправки на острови, звідки вони повернуться або трьохсотими, або не повернуться, бо загинуть. Це було дуже важко морально-психологічно. Чим більше з’являлося трьохсотих, тим більше погіршувався морально-психологічний стан бійців російської армії. Були як відмовники, так звані 500, так і ті, хто збирався дезертирувати. Починався хаос, – сказав він.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки повідомили про успішне проведення спецоперації Бариня, завдяки якій вдалося завербувати кадрового офіцера Росії, що привів у полон України ще 11 окупантів.

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