Залужный в День защитников: Врагу не удастся уничтожить нас и наше государство

1 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил, как и всегда, всех, кто стоит на защите страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу.

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– У врага есть цель – уничтожить нас и наше государство. Но я уверен, что ему это не удастся. И все мы доказываем это каждый день на каждом клочке нашей земли, уничтожая противника, – отметил Валерий Залужный.