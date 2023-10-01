Залужный в День защитников: Врагу не удастся уничтожить нас и наше государство
1 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил, как и всегда, всех, кто стоит на защите страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу.
– У врага есть цель – уничтожить нас и наше государство. Но я уверен, что ему это не удастся. И все мы доказываем это каждый день на каждом клочке нашей земли, уничтожая противника, – отметил Валерий Залужный.
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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная