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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сильные приближают победные времена: Зеленский поздравил с Днем защитников

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Утром 1 октября президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с их праздником.

Глава государства уверен: тяжелые времена сделали украинцев сильными.

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– А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно.

Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет “отключить” нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: Будем бороться столько, сколько потребуется!

Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше.

Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу!

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский
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