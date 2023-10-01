Сильные приближают победные времена: Зеленский поздравил с Днем защитников
Утром 1 октября президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с их праздником.
Глава государства уверен: тяжелые времена сделали украинцев сильными.
– А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно.
Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет “отключить” нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: Будем бороться столько, сколько потребуется!
Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше.
Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу!
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная