Залужний у День захисників: Ворогу не вдасться знищити нас і нашу державу
1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував, як і повсякчас, усім, хто стоїть на захисті країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу.
– У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника, – наголосив Валерій Залужний.
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Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна