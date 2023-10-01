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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Залужний у День захисників: Ворогу не вдасться знищити нас і нашу державу

Валерій Залужний

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував, як і повсякчас, усім, хто стоїть на захисті країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу.

– У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника, – наголосив Валерій Залужний.

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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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