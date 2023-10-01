Залужний у День захисників: Ворогу не вдасться знищити нас і нашу державу

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував, як і повсякчас, усім, хто стоїть на захисті країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу.

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– У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника, – наголосив Валерій Залужний.

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