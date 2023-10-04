Польский концерн будет проводить модернизацию танков PT-91 и Т-72, предоставленных Украине – СМИ
На территории Польши будут ремонтировать танки советского и польского производства, которые получила Украина.
Об этом сообщает местное агентство PAP.
Отмечается, что Польская оружейная группа (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) ранее объявила о создании технологического центра для ремонта украинских танков Т-64.
Это произошло в апреле, вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.
Работы по ремонту танков Т-64 запустили на бронетанковом заводе Bumar-Labedy в Гливице. Соответствующее соглашение заключили компания PGZ и украинский концерн Укробронпром.
– Ожидается, что завод в Гливице будет со временем обслуживать и модернизировать также танки PT-91 и Т-72, переданные Украине Польшей, — информирует агентство PAP.
На этом же заводе могут обслуживать немецкие боевые танки Leopard 2A4, которые Украина получает от западных союзников.
PT-91 Twardy – это основной польский боевой танк третьего поколения. Он разработан на базе советского Т-72М1. Первые прототипы танка были изготовлены в 1993 году. В прошлом году украинская армия получила определенное количество этих танков.
Т-72 Урал – основной боевой танк второго поколения, разработанный во времена СССР. Был принят на вооружение советской армии в 1973 году. С того времени танк неоднократно модифицировали.
Polska Grupa Zbrojeniowa является одним из крупнейших оборонных концернов в Европе, объединяющим более 50 компаний. Накануне в концерне сообщили, что отправили в Украину первую партию отремонтированных танков Leopard. Продолжается работа над другими боевыми машинами.
Источник: PAP
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