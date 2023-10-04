Польський концерн проводитиме модернізацію танків PT-91 та Т-72, наданих Україні – ЗМІ

На території Польщі ремонтуватимуть танки радянського та польського виробництва, які отримала Україна.

Про це повідомляє місцева агенція PAP.

Зазначається, що Польська зброярська група (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) раніше оголосила про створення технологічного центру для ремонту українських танків Т-64.

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Це відбулося в квітні, невдовзі після візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

Роботи з ремонту танків Т-64 запустили на бронетанковому заводі Bumar-Labedy в Глівіце. Відповідну угоду уклали компанія PGZ та український концерн Укробронпром.

– Очікується, що завод у Глівіце з часом обслуговуватиме та модернізуватиме також танки PT-91 та Т-72, передані Україні Польщею, – інформує агенція PAP.

На цьому ж заводі можуть обслуговувати німецькі бойові танки Leopard 2A4, які Україна отримує від західних союзників.

PT-91 Twardy – це польський основний бойовий танк третього покоління. Він розроблений на базі радянського Т-72М1. Перші прототипи танка виготовили в 1993 році. Минулого року українська армія отримала певну кількість цих танків.

Т-72 Урал – основний бойовий танк другого покоління, розроблений за часів СРСР. Був прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. Відтоді танк неодноразово модифікували.

Polska Grupa Zbrojeniowa є одним із найбільших оборонних концернів в Європі, що об’єднує понад 50 компаній. Напередодні в концерні повідомили, що відправили до України першу партію відремонтованих танків Leopard. Триває робота над іншими бойовими машинами.

Джерело: PAP

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