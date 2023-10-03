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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Военная помощь Украине будет продолжаться независимо от политических изменений в Конгрессе — СМИ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена подтверждает союзникам, что предоставление военной помощи Украине будет продолжено, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе.

По информации американского издания Axios, это подтверждение поступило от четырех независимых источников, включая официального представителя США и двух высокопоставленных европейских дипломатов, а также лица, непосредственно связанного с администрацией Байдена.

Источники отмечают, что шаги администрации направлены на уменьшение обеспокоенности относительно возможности вмешательства оппозиции Республиканской партии, которая может способствовать попыткам Владимира Путина захватить Украину.

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С целью информирования союзников президент Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют провести ряд телефонных разговоров с руководителями стран Европы.

Напомним, вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которую не внесена помощь Украине.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден подписал соответствующий проект, он призвал не допустить, чтобы поддержка Украины была прервана.

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Источник: Axios
Война в Украине, Деньги, Джо Байден, США, Украина
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