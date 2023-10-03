Военная помощь Украине будет продолжаться независимо от политических изменений в Конгрессе — СМИ
Администрация президента США Джо Байдена подтверждает союзникам, что предоставление военной помощи Украине будет продолжено, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе.
По информации американского издания Axios, это подтверждение поступило от четырех независимых источников, включая официального представителя США и двух высокопоставленных европейских дипломатов, а также лица, непосредственно связанного с администрацией Байдена.
Источники отмечают, что шаги администрации направлены на уменьшение обеспокоенности относительно возможности вмешательства оппозиции Республиканской партии, которая может способствовать попыткам Владимира Путина захватить Украину.
С целью информирования союзников президент Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют провести ряд телефонных разговоров с руководителями стран Европы.
Напомним, вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которую не внесена помощь Украине.
Несмотря на то, что президент США Джо Байден подписал соответствующий проект, он призвал не допустить, чтобы поддержка Украины была прервана.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова