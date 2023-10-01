Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Срочно
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования

Джо Байден
Фото: Getty Images

Вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал соответствующий проект.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

— Двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы правительство оставалось открытым, избежав ненужного кризиса, который бы нанес ненужную боль миллионам американцев, — сообщил Байден.

Сейчас смотрят

В то же время он отметил необходимость продолжать помощь Украине.

— Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана, — подчеркнул американский президент.

Байден также надеется, что “спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент”.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне президентской избирательной кампании в США стоит ожидать увеличения количества “раздражающих” для украинцев заявлений от представителей этой страны.

Читайте также
Технологический марафон: NYT узнали, как Китай создает препятствия для Украины в закупке дронов
дрон

Джо Байден, США, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мобилизация с 1 октября 2023 для мужчин и женщин: основные изменения
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
Без поддержки Украины: конгрессмены передали Сенату США временный бюджет для избежания шатдауна
Конгрес США
Чехия разрешила производство винтовок CZ BREN 2 в Украине — МИД Чехии
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
Компания Baykar инвестирует $100 млн в три проекта в Украине
завод Bayrak
Более 27 тыс. украинских военных получили опыт в тренировочной миссии ЕС — Боррель
Жозеп Боррель

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь