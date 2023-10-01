Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана — Байден после принятия временного финансирования

Вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал соответствующий проект.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

— Двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы правительство оставалось открытым, избежав ненужного кризиса, который бы нанес ненужную боль миллионам американцев, — сообщил Байден.

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В то же время он отметил необходимость продолжать помощь Украине.

— Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана, — подчеркнул американский президент.

Байден также надеется, что “спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент”.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне президентской избирательной кампании в США стоит ожидать увеличения количества “раздражающих” для украинцев заявлений от представителей этой страны.

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