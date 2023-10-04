Не выходит на связь с 3 августа: в плен оккупантов попала украинская журналистка

Во время поездки на оккупированные территории без вести пропала украинская журналистка Виктория Рощина.

Об этом сообщает The Daily Beast.

У ее родственников и друзей с 3 августа не получается с ней связаться. Именно тогда девушка уехала на оккупированную РФ территорию.

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Семья журналистки переживает, что ее удерживают россияне.

— Для моей дочери журналистика — самая важная вещь в жизни, она очень предана своей профессии. После первого плена я просил ее остановиться, говорил: “Вика, я буду платить твою зарплату, только, пожалуйста, не иди на фронт”, но она была твердая, непреклонная — она не могла прекратить освещать для своих читателей новости этой войны с оккупированных территорий, — рассказал ее отец Владимир Рощин.

По его словам, 27 июля Рощина уехала из Украины в Польшу и должна была за три дня добраться до оккупированных территорий на Востоке Украины (через РФ, — Ред.). Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сказала, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сообщила, где именно находится. Сначала заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа. Семья также 21 сентября зарегистрировала официальное дело об исчезновении в СБУ, Министерстве реинтеграции и в Офисе омбудсмена.

— Украинская Служба безопасности подтвердила нам, что Викторию взяли в плен россияне. Чиновники говорят нам, что в российских тюрьмах есть много “замороженных” украинских арестантов, среди которых может быть и она, — отметил Рощин.

Российская активистка Светлана Ганнушкина (одна из основательниц правозащитной организации Мемориал) сообщает, что подала запрос о месте пребывания Рощиной в офис российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.

— К сожалению, на данный момент я ответа не получила. На ответ может уйти больше месяца, запросов много, — сообщила она.

Главный редактор УП, где публиковала материалы Рощина, призвала украинскую власть сделать все возможное, чтобы найти журналистку.

— Она (Рощина, — Ред.) смелая журналистка, она берет на себя обязательства освещать самые противоречивые темы, которые требуют смелости. Она не шпионка, она настоящий журналист, ей не безразлична судьба людей, которые остались на оккупированных территориях. Для нее важно рассказывать их истории. Я призываю украинскую власть сделать все, чтобы найти ее, а российские власти — немедленно освободить журналистку Викторию Рощину, — отметила Мусаева.

Напомним, что журналистка уже попадала в плен оккупантов в марте 2022 года, но ее отпустили. А в ноябре 2022 года Виктория Рощина попала в короткий список Courage in Journalism Awards.

Журналистка публиковала материал, как живет временно оккупированный Энергодар.

Фото: Виктория Рощина

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