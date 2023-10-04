Не виходить на зв’язок з 3 серпня: у полон окупантів потрапила українська журналістка

Під час поїздки на окуповані території безвісти зникла українська журналістка Вікторія Рощина.

Про це повідомляє The Daily Beast.

У її родичів й друзів з 3 серпня не виходить з нею зв’язатися. Саме тоді дівчина поїхала на окуповану РФ територію.

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Родина журналістки переймається, що її утримують росіяни.

– Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: “Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт”, але вона була тверда, невпинна – вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій, – розповів її батько Володимир Рощин.

За його словами, 27 липня Рощина поїхала з України до Польщі й мала за три дні дістатися окупованих територій на сході України (через РФ, – Ред.). Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка скзала, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не повідомила, де саме знаходиться. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також 21 вересня зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена.

– Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато “заморожених” українських арештантів, серед яких може бути й вона, – зазначив Рощин.

Російська активістка Світлана Ганнушкіна (одна із засновниць правозахисної організації Меморіал) повідомляє, що подала запит про місце перебування Рощиної до офісу російської омбудсменки з прав людини Тетяни Москалькової.

– На жаль, наразі я відповіді не отримала. На відповідь може піти понад місяць, запитів багато, – повідомила вона.

Головна редакторка УП, де публікувала матеріали Рощина, закликала українську владу зробити все можливе, щоб знайти журналістку.

– Вона (Рощина, – Ред.) смілива журналістка, вона бере на себе зобов’язання висвітлювати найсуперечливіші теми, які вимагають сміливості. Вона не шпигунка, вона справжній журналіст, їй не байдужа доля людей, які залишилися на окупованих територіях. Для неї важливо розповідати їхні історії. Я закликаю українську владу зробити все, щоб знайти її, а російську владу – негайно звільнити журналістку Вікторію Рощину, – зазначила Мусаєва.

Нагадаємо, що журналістка вже потрапляла в полон окупантів у березні 2022 року, але її відпустили. А у листопаді 2022 року Вікторія Рощина потрапила до короткого списку Courage in Journalism Awards.

Журналістка публікувала матеріал, як живе тимчасово окупований Енергодар.

Фото: Вікторія Рощина

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