Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен

Били палкой и угрожали отрезать ухо. Eйден Аслин – британский военнослужащий, воевавший в составе морской пехоты Вооруженных сил Украины в апреле прошлого года, попал в плен вместе с другими защитниками Мариуполя. Спустя полгода его обменяли.

— Первое, что со мной там произошло, это то, что меня два или три часа били, ножом порезали плечи и допрашивали. Задавали вопросы, не имеющие смысла вообще. За время, что я там был, нас морили голодом. С тех пор я набрал вес, но тогда мы были голодны, они давали нам один кусок хлеба, которого хватало лишь, чтобы не умереть, – вспоминает пережитое в плену военнослужащий ВСУ Эйден Аслин.

Прошло больше года с тех пор, как Эйден попал в плен, обороняя Мариуполь. Но воспоминания о самых ужасных днях его жизни, говорит, останутся в памяти навсегда.

– Нет слов, чтобы описать их поведение. Там нет никакого уважения к человеческой жизни — мы для них просто скот, поэтому им безразлично, убьют ли они нас или ранят, — говорит мужчина.

Эйден Аслин – 29. Он родом из Великобритании, и в 2018 году присоединился к рядам морской пехоты Вооруженных сил Украины. Преимущественно его батальон базировался в Мариуполе. Там же в апреле прошлого года Эйден вместе с другими защитниками Марии был захвачен россиянами в плен. Военный говорит, что его сразу отделили от украинских защитников и повезли в Донецкое СИЗО. Там они содержались в крошечной камере, где постоянно звучали российский гимн и советские песни.

– У нас был строгий режим: ты просыпаешься в 6 утра, ты должен петь российский гимн. Это было тяжело для меня и унизительно. Но единственное, что я понимал, что дома знают, что я не говорю свободно на украинском или русском, поэтому, пением гимна, я давал понять родным, что здесь происходит. Я сейчас оцениваю это как подвиг, потому что это видео теперь доказательство того, что Россия совершает военные преступления в тюрьме, и того, как они обращаются с военнопленными, — рассказывает он.

Постоянные пытки и угрозы убить. А впоследствии известие: власти ДНР приговорили его к смертной казни, вроде бы за то, что он наемник и совершил преступления против республики. Но задуманного россияне осуществить так и не смогли, ведь 21 сентября прошлого года 215 защитников обменяли. Среди них был и Эйден.

– Я случайно услышал слова, вроде обмен. Но я не мог поверить, полагая, что нас могут просто вывезти в Россию. Потом нас отделили от украинцев и увезли. Глаза были заклеены скотчем, но сквозь него я видел, что за окном уже не Донецк. В конце концов, мы поняли, что мы в аэропорту. Нас выстроили, а потом мы сели на самолет в Саудовскую Аравию.

Сначала освобожденных пленников отвезли в госпиталь, чтобы проверить состояние их здоровья, а уже вскоре Эйдена отправили в Британию, чтобы он наконец-то увидел родных. Тогда на встречу с ним приехали любимая, сестра и родители. После плена, признается Эйден, ему было нелегко, он даже пережил депрессию. И только когда вернулся в Украину в мае этого года, его психологическое состояние значительно улучшилось. Говорит, обязан этим своей невесте. Диана – украинка, родом из Кропивницкого.

Пара познакомилась через интернет, а вживую увиделись впервые во время ротации Эйдена. В прошлом году молодожены собирались жениться, но война разрушила все планы. Поэтому планируют обручиться уже в ближайшее время. А вот возвратиться на фронт Эйден не может – условия обмена это запрещают. Он планирует вести репортажи о войне на своем Ютуб-канале.

— Для меня самое лучшее, что я могу сделать, это использовать платформу, которую у меня есть, чтобы повысить осведомленность и защищать тех, кто все еще находится в плену, и помогать вернуться домой к своим семьям, — говорит Эйден.

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