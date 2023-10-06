Этой зимой Россия снова будет пытаться уничтожить нашу энергосистему — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудил ситуацию на фронте и вопросы прохождения зимнего периода под атаками России по объектам критической инфраструктуры.

Об этом заявил украинский лидер в видеообращении по итогам 6 октября.

Он начал с того, что провел заседание Ставки, которое было “длительное” и на повестке дня имело “несколько ключевых вопросов”.

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— Первое — конечно, фронт. Ситуация на основных направлениях, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО, — сказал он.

Второй вопрос Ставки был прямо связан с обороной и с устойчивостью Украины: обсуждался вопрос энергетики и подготовки к зиме, а также защита объектов украинской генерации и обеспечение электричеством и теплом, восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

— Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учитывать. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем, — сказал он.

Глава государства добавил, что на Ставке были и доклады военных и всех должностных лиц, которые отвечают за защиту энергетики Украины и за тактику прохождения зимы.

— Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что “выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям — это очень важно”. Кроме того, он предупредил местные власти, что они должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы.

Президент добавил, что уже на следующей неделе будет проводиться фиксация текущего состояния подготовки к зиме в регионах.

— Делаем еще больше шагов на усиление нашей ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. Эта неделя уже нас значительно усилила, — добавил он.

Глава государства напомнил, что за прошедшую неделю поддержку для Украины в той или иной форме предоставили или заявили, что планируют предоставить, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды и президент Франции. Владимир Зеленский поблагодарил все государства и их лидеров, которые помогают Украине.

— Плодотворно сотрудничаем и с Европейским Союзом. Для нас со всех точек зрения важно начать уже в этом году переговоры о членстве в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг, и принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали. ЕС для Украины — это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение вопроса геополитической стабильности. Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть стойкими, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей, несмотря на любой российский террор, — сказал он.

Отдельно президент остановился на вопросе Харьковщины, где Россия вчера, 5 октября, нанесла жестокий удар по селу в Купянском районе, в результате чего погиб 51 человек, а судьба еще трех остается неизвестной.

Также Зеленский вспомнил и об ударе по самому центру Харькова, в результате чего погибли два человека из одной семьи.

— Мальчик 10 лет и его бабушка. Младший брат парня — ему всего 11 месяцев — и родители — в больнице. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких убила Россия, — сказал президент.

Украинский лидер сообщил, что вчера и сегодня лидеры государств, министры иностранных дел выразили соболезнования и осудили российский террор.

— Я благодарен каждому и каждой, кто не остается равнодушным. Только вместе, в единстве можно преодолевать террор. И мы это сделаем. Государства и лидеры, народы, — сказал он.

Президент отметил, что многие журналисты, общественные деятели и обычные люди поддержали Украину сейчас и поддерживают в течение всего времени этой войны, когда же Украина “чрезвычайно ценит каждое проявление поддержки, каждое проявление солидарности с нами”.

По словам Зеленского, украинская победа над российским террором будет общей победой всех людей мира, которые так же, как и украинцы, будут считать, что зло и ненависть всегда должны проигрывать.

Источник : Офис президента

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