Цієї зими Росія знову буде намагатися знищити нашу енергосистему – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорив ситуацію на фронті та питання проходження зимового періоду під атаками Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив український лідер у відеозверненні за підсумками 6 жовтня.

Він почав з того, що провів засідання Ставки, яке було “тривалим” і на порядку денному мало “кілька ключових питань”.

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– Перше – звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО, – сказав він.

Друге питання Ставки було прямо пов’язане з обороною та зі стійкістю України: обговорювалось питання енергетики і підготовки до зими, а також захист об’єктів української генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

– Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Все зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо, – сказав він.

Глава держави додав, що на Ставці були й доповіді військових і всіх посадовців, які відповідають за захист енергетики України та за тактику проходження зими.

– Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій, – сказав він.

Український лідер додав, що “виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – дуже важливо”. Крім того, він попередив місцеву владу, що вона повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.

Президент додав, що вже наступного тижня буде проводитися фіксація поточного стану підготовки до зими в регіонах.

– Робимо іще більше кроків на посилення нашої ППО та на співпрацю з партнерами заради стійкості української енергетики. Цей тиждень вже нас значно посилив, – додав він.

Глава держави нагадав, що за тиждень, який минув, підтримку для України в тій чи іншій формі надали або заявили, що планують надати, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Нідерланди та президент Франції. Володимир Зеленський подякував усім державам та їх лідерам, що допомагають Україні.

– Плідно співпрацюємо і з Європейським Союзом. Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, тож з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили. ЄС для України – це не лише економічна безпека та потужний внесок у розв’язання питання геополітичної стабільності. Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей, попри будь-який російський терор, – сказав він.

Окремо президент зупинився на питанні Харківщини, де Росія вчора, 5 жовтня, завдала жорстокого удару по селу в Куп’янському районі, внаслідок чого загинула 51 людина, а доля ще трьох залишається невідомою.

Також Зеленський згадав і про удар по самому центру Харкова, внаслідок чого загинуло двоє осіб з однієї родини.

– Хлопчик 10 років і його бабуся. Молодший братик хлопця, а йому лише 11 місяців, та батьки – в лікарні. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких убила Росія, – сказав президент.

Український лідер повідомив, що вчора й сьогодні лідери держав, міністри закордонних справ висловили співчуття й засудили російський терор.

– Я вдячний кожному й кожній, хто не залишається байдужим. Тільки разом, у єдності можна долати терор. І ми це зробимо. Держави й лідери, народи, – сказав він.

Президент зауважив, що багато журналістів, громадських діячів і звичайних людей підтримали Україну зараз і підтримують протягом усього часу цієї війни, коли ж Україна “надзвичайно цінує кожен прояв підтримки, кожен прояв солідарності з нами”.

За словами Зеленського, українська перемога над російським терором буде спільною перемогою всіх людей світу, які так само, як і українці, вважатимуть, що зло й ненависть завжди повинні програвати.

Джерело : Офіс президента

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