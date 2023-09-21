Эта зима будет другой: как изменение погоды повлияет на контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. На Юге наши военные смогли прорвать первую линию обороны российских оккупантов в районе села Работино (Запорожская область), преодолев плотные минные поля. На Востоке – продвинулись на южном фланге у Бахмута, освободив несколько населенных пунктов. И из Киева, и со стороны союзников раздавались заявления, что ухудшение погодных условий не остановит ВСУ.

Как изменение погоды в осенне-зимний период повлияет на украинское контрнаступление – далее в материале.

Вопреки дождям и морозу: повлияет ли ухудшение погоды на контрнаступление

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Холодная и влажная погода осенью-зимой повлияет на контрнаступление ВСУ, в том числе на темпы продвижения военных. Тем не менее, она не приведет к остановке активных боевых действий, писали в американском Институте по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечали, что сезонные проливные дожди и грязь поздней осенью замедлят продвижение по почве, а низкие температуры могут создавать проблемы для логистики.

– Хотя погодные условия будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному прекращению. Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает землю более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, – объясняли в ISW.

Факты ICTV расспросили у военных экспертов Александра Мусиенко и Петра Черника, согласны ли они с этим утверждением и каким может быть украинское контрнаступление осенью-зимой.

Оба эксперта заявили, что влияние погодных условий будет ощущаться, однако не приведет к затишью на фронте.

– Как мне кажется, определенная пауза, хоть и незначительная, будет. Она будет и из-за условий ведения боевых действий, и из-за погодных условий. Но в общем какого-то окончательного затишья конечно не будет. Наши силы будут пробовать продолжать наступательные действия в рамках имеющихся ресурсов и так, как будут позволять погодные условия, — рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Петр Черник подчеркнул, что контрнаступление однозначно продлится в зимний период. Он прогнозирует, что после ухудшения погоды количество боевых действий снизится, поскольку их основная масса происходит “на почве”.

– Почва размокнет. Тяжелая техника Bradley весит от 25 до 30 тонн, Marder – 20-25 тонн, танки – от 62 до 75 тонн. Мы понимаем, что все это по почве так, как движется сейчас, двигаться не сможет, — заявил Черник.

В то же время будет “частичное улучшение движения по дорогам” благодаря получению от союзников колесной бронетехники и массовому уничтожению вражеской артиллерии.

Каким будет контрнаступление ВСУ, когда испортится погода

По мнению Александра Мусиенко, контрнаступление в период осенних дождей “будет иметь другую форму”. Поскольку при таких погодных условиях невозможно использовать на грунтовых путях тяжелую технику, например, боевые танки Abrams или Leopard.

– Я думаю, что все будет зависеть от ближайшего времени – с какими параметрами мы выйдем сейчас, еще до изменения погодных условий, — уточнил Мусиенко.

Речь идет о двух моментах:

На каких позициях смогут закрепиться ВСУ до сезона дождей. По словам эксперта, “от этого будет многое зависеть”.

Состояние наших ресурсов, возможности подразделений: насколько они будут способны без пауз, отдыха продолжать боевые действия.

Александр Мусиенко считает, что после усложнения погодных условий наступательные действия ВСУ будут скорректированы.

– То есть, когда будут дожди, это однозначно будет действие исключительно наших малых групп, плюс дальнобойного оружия и артиллерии. А когда будут возможности – зимой на определенных направлениях, когда будет позволять почва, наши силы, конечно, будут пробовать действовать и бронированной техникой, – заявил военный эксперт.

Петр Черник в комментарии Фактам ICTV объяснил, что украинское контрнаступление будет продолжаться зимой, и эта зима для ВСУ будет отличаться от предыдущей.

Во-первых, это связано с тем, что Украина с того времени получила значительное количество бронетехники от союзников. Ведь только по состоянию на февраль сформировалась танковая коалиция.

Черник обратил внимание на данные Минобороны Украины, что за 18 месяцев полномасштабной войны наши Силы обороны получили более 6,5 тыс. танков и бронемашин.

Особенно важными в условиях зимы являются поставки колесной техники.

– Это очень важная деталь: не гусеничная, потому что она тяжелая, а колесная – она относительно легче, хорошо двигается по дорогам зимой. В зимний период можно двигаться по дорогам, по болоту нельзя, — заявил Петр Черник.

Во-вторых, по словам эксперта, ВСУ с мая “изменили философию” уничтожения артиллерии РФ. Если раньше украинские военные поражали около 200-300 стволов в месяц, и оккупанты успевали ремонтировать и замещать это вооружение, то теперь объемы уничтоженной российской артиллерии значительно выросли. А военно-промышленный комплекс РФ не может оперативно ее ремонтировать: нет таких мощностей.

– С мая мы изменили философию: май – 553 уничтоженные установки, июнь – 688, июль – 677, август – 691. Уверен, что в сентябре будет новый рекорд. И это произошло за счет того, что колоссально увеличился уровень применения дронов-камикадзе. Если раньше тех 200-300 установок – это в основном были артиллерийские дуэли, то есть пушка уничтожала пушку, то теперь мы этот коэффициент нарастили за счет дронов-камикадзе. Дроны летают и зимой, главное чтобы метели не было, — объяснил Петр Черник.

Он уточнил, что бронетехнику, как правило, останавливает вражеская артиллерия. Поэтому массовое уничтожение артиллерийских мощностей РФ облегчит продвижение ВСУ.

– Так что этой зимой мы получим более высокий показатель уничтожения артиллерии РФ и меньший коэффициент нанесения поражений по нашей технике. Для нас это означает улучшение условий продвижения по дорогам. Однако есть нюанс: это не панацея. Все равно количество боевых действий уменьшится, потому что основная масса боевых действий идет на почве, — подчеркнул Черник.

Наступление на Востоке и Юге: что дальше

Комментируя условия для контрнаступления зимой на восточном и южном направлениях, Александр Мусиенко отметил, что “Восток подходит с точки зрения уничтожения большого количества сил и средств врага”. Параллельно украинские военные могут там постепенно продвигаться.

Что касается Юга, то все будет зависеть от того, “на каких исходных позициях мы остановимся на период дождей”.

– Возможно, мы возьмем Токмак до этого времени, тогда нам будет достаточно просто некоторое время наносить постоянные удары по объектам РФ в Мелитополе, — добавил Мусиенко.

В аналитических статьях в западных СМИ отмечается, что Силы обороны Украины стремятся разделить российские войска на южном фронте, перерезав так называемый сухопутный коридор из временно оккупированного Крыма в РФ.

Как объяснил в комментарии телеканалу Sky News военный эксперт Шон Белл, если украинские войска смогут пробиться к побережью Азовского моря, или по крайней мере приблизиться настолько, чтобы ударить артиллерией по оставшейся территории, это фактически “разрежет” российские силы пополам.

Что касается боев за Бахмут, то они позволили Украине нанести огромные потери РФ и дали Киеву время для накопления западной бронетехники. По словам Белла, ситуация вокруг Бахмута не позволяет РФ перебрасывать силы оттуда на другие направления.

В анализе агентства BBC отмечается, что российские силы на Юге истощены и, вероятно, деморализованы после трех месяцев интенсивных боев. И если Украина сможет прорвать оставшиеся линии обороны РФ и добраться до города Токмак, “это приведет к тому, что российские железнодорожные и автомобильные пути поставок в Крым попадут в зону действия украинской артиллерии”.

– Это может не положить конец войне, которая, вероятно, затянется на 2024 год, а возможно, и дольше, но это серьезно подорвало бы военные усилия Москвы, — говорится в статье ВВС.

Военный эксперт Маркус Койп в комментарии немецким СМИ сообщил, что город Токмак имеет решающее значение, поскольку через него проходят несколько важных автомагистралей и железнодорожный путь. По его словам, если Украина достигнет морского побережья и сможет оттуда бить по объектам РФ в оккупированном Крыму, “война будет стратегически проиграна для России”.

Что говорят в Киеве и на Западе

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, контрнаступление не очень быстрое, однако важно, что ВСУ ежедневно продвигаются и освобождают территорию.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов подчеркивал, что контрнаступление будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды (“в холоде, сырости и грязи”), даже если освобождать территорию станет труднее. Глава ГУР также не исключил, что к зиме ВСУ смогут прорвать сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом.

Между тем, в Пентагоне отмечали “стабильный прогресс” украинской контрнаступательной операции.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сначала заявил, что у Украины осталось 30-45 дней “пригодной для боев погоды”. А по итогам 15-го заседания в формате Рамштайн он сообщил, что Силы обороны Украины продолжат контрнаступление зимой, когда земля замерзнет и тяжелая техника сможет передвигаться.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что ВСУ постепенно набирают обороты в контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои. В то же время, он призвал союзников готовиться к продолжительной войне в Украине.

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