Нерабочие МиГ-25, сотни вагонов и авто: в Украине готовят конфискацию имущества РФ
В Украине планируют конфисковать более 800 единиц транспорта разных видов, принадлежащего стране-агрессору РФ и ее резидентам.
На заседании 6 октября Кабинет министров одобрил проект президентского указа о введении в действие решения СНБО, которое касается принудительного изъятия имущества.
Как отметила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, этому предшествовала верификация активов агрессора на территории Украины и уточнение данных.
Особое внимание уделяется доказательной базе – на случай, если Россия будет оспаривать конфискацию в международных судах.
Какие активы РФ хотят конфисковать
В списке движимого российского имущества, которое планируют изъять:
- около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн;
- нефтеналивной танкер;
- более 300 грузовых и легковых автомобилей;
- 7 истребителей МиГ-25 в нерабочем состоянии, которые планируют передать на запчасти для украинских боевых самолетов;
- автоцистерны;
- строительная техника;
- авиационные двигатели.
Как подчеркнула Свириденко, все это имущество РФ теперь будет “работать на экономику Украины или будет усиливать обороноспособность нашего государства на фронте”.
Как происходит конфискация имущества РФ в Украине
Принудительное изъятие в Украине активов России и ее резидентов происходит без возмещения или компенсации.
Решение о конфискации обычно принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Впоследствии его вводит в действие президент своим указом.
А проект решения вносит на рассмотрение СНБО правительство.
В течение шести месяцев после отмены военного положения президентский указ о конфискации имущества должна утвердить Верховная Рада Украины.
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