Нерабочие МиГ-25, сотни вагонов и авто: в Украине готовят конфискацию имущества РФ

В Украине планируют конфисковать более 800 единиц транспорта разных видов, принадлежащего стране-агрессору РФ и ее резидентам.

На заседании 6 октября Кабинет министров одобрил проект президентского указа о введении в действие решения СНБО, которое касается принудительного изъятия имущества.

Как отметила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, этому предшествовала верификация активов агрессора на территории Украины и уточнение данных.

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Особое внимание уделяется доказательной базе – на случай, если Россия будет оспаривать конфискацию в международных судах.

Какие активы РФ хотят конфисковать

В списке движимого российского имущества, которое планируют изъять:

около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн;

нефтеналивной танкер;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

7 истребителей МиГ-25 в нерабочем состоянии, которые планируют передать на запчасти для украинских боевых самолетов;

автоцистерны;

строительная техника;

авиационные двигатели.

Как подчеркнула Свириденко, все это имущество РФ теперь будет “работать на экономику Украины или будет усиливать обороноспособность нашего государства на фронте”.

Как происходит конфискация имущества РФ в Украине

Принудительное изъятие в Украине активов России и ее резидентов происходит без возмещения или компенсации.

Решение о конфискации обычно принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Впоследствии его вводит в действие президент своим указом.

А проект решения вносит на рассмотрение СНБО правительство.

В течение шести месяцев после отмены военного положения президентский указ о конфискации имущества должна утвердить Верховная Рада Украины.

Источник : Минэкономики

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