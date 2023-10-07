Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ

В Україні планують конфіскувати понад 800 одиниць транспорту різних видів, який належить країні-агресору РФ та її резидентам.

На засіданні 6 жовтня Кабінет міністрів схвалив проєкт президентського указу про введення в дію рішення РНБО, яке стосується примусового вилучення майна.

Як зазначила віцепрем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко, цьому передувала верифікація активів агресора на території України та уточнення даних.

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Особлива увага приділяється доказовій базі – на випадок, якщо Росія оскаржуватиме конфіскацію в міжнародних судах.

Які активи РФ хочуть конфіскувати

У списку рухомого російського майна, яке планують вилучити:

близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних і легкових автомобілів;

7 винищувачів МіГ-25 у неробочому стані, які планують передати на запчастини до українських бойових літаків;

автоцистерни;

будівельна техніка;

авіаційні двигуни.

Як наголосила Свириденко, все це майно РФ тепер “працюватиме на економіку України або посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті”.

Як відбувається конфіскація майна РФ в Україні

Примусове вилучення в Україні активів Росії та її резидентів відбувається без відшкодування чи компенсації.

Рішення про конфіскацію зазвичай ухвалює Рада національної безпеки та оборони України. Згодом його вводить у дію президент своїм указом.

А проєкт рішення вносить на розгляд РНБО уряд.

Протягом шести місяців після скасування воєнного стану президентський указ про конфіскацію майна має затвердити Верховна Рада України.

Джерело : Мінекономіки

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