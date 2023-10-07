Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ

вагон
Фото: Pixabay

В Україні планують конфіскувати понад 800 одиниць транспорту різних видів, який належить країні-агресору РФ та її резидентам.

На засіданні 6 жовтня Кабінет міністрів схвалив проєкт президентського указу про введення в дію рішення РНБО, яке стосується примусового вилучення майна.

Як зазначила віцепрем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко, цьому передувала верифікація активів агресора на території України та уточнення даних.

Зараз дивляться

Особлива увага приділяється доказовій базі – на випадок, якщо Росія оскаржуватиме конфіскацію в міжнародних судах.

Які активи РФ хочуть конфіскувати

У списку рухомого російського майна, яке планують вилучити:

  • близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн;
  • нафтоналивний танкер;
  • понад 300 вантажних і легкових автомобілів;
  • 7 винищувачів МіГ-25 у неробочому стані, які планують передати на запчастини до українських бойових літаків;
  • автоцистерни;
  • будівельна техніка;
  • авіаційні двигуни.

Як наголосила Свириденко, все це майно РФ тепер “працюватиме на економіку України або посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті”.

Як відбувається конфіскація майна РФ в Україні

Примусове вилучення в Україні активів Росії та її резидентів відбувається без відшкодування чи компенсації.

Рішення про конфіскацію зазвичай ухвалює Рада національної безпеки та оборони України. Згодом його вводить у дію президент своїм указом.

А проєкт рішення вносить на розгляд РНБО уряд.

Протягом шести місяців після скасування воєнного стану президентський указ про конфіскацію майна має затвердити Верховна Рада України.

Читайте також
Україна готує механізм конфіскації активів РФ на суму до $500 млрд – Шмигаль
Денис Шмигаль

Джерело: Мінекономіки
вагон, Кабінет міністрів, Літаки, РНБО, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Несподівані дані: які країни найбільше допомагають Україні протистояти РФ
зброя сша
Удар РФ по Харкову: загинули хлопчик та його бабуся, батьки з братом – у лікарні
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023
РФ застосовуватиме більше Shahed завдяки допомозі Ірану – Гуменюк
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ
ООН направила експертів на місце ракетного удару по селу Гроза
Обстріл села Гроза, Харківська область
Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь