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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина готовит механизм конфискации активов РФ на сумму до $500 млрд — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Украина готовит механизм конфискации замороженных Западом активов России. Речь идет о сумме до $500 млрд.

Об этом на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Россия должна заплатить за то, что она уничтожила, разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд российских активов, спрятанных на Западе. Историческое решение было принято на встрече Совета Европы — установить реестр ущерба и разрушений, причиненных российской агрессией в Украине, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что второй источник финансирования восстановления – это средства бюджета Украины, в том числе от конфискации российских активов. В госбюджете на 2023 год уже предусмотрено $3,3 млрд, и страна уже начала восстановление за эти средства.

— Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Из необходимых $14,1 млрд на rapid recovery партнеры уже гарантировали получение $4,3 млрд. Однако нам нужно еще $6,5 млрд, — добавляет Шмыгаль.

Он проинформировал, что, по оценке Всемирного банка, на этот год Украине необходимо $14,1 млрд на первоочередные проекты восстановления.

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Отметим, что глава правительства в своей колонке для британского издания The Guardian заявил, что Украина – первопроходец в процессе конфискации чужих активов, ведь до этого в мире пока подобного никто не делал.

Шмыгаль говорит, что Украина предлагает создать универсальную систему, при которой международно признанный агрессор и организатор войны расплачивается за свои преступления.

– Это будет вполне легитимный механизм на основе соответствующего международного соглашения, – говорит Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль

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