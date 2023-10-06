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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Сербский суд отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

Андрій Наумов

Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, отказав Украине в возможности экстрадиции бывшего генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

Это решение правовым образом закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии, отказывающие в выдаче Андрея Наумова по запросу Украины. В июле суд первой инстанции отклонил запрос Украины на его экстрадицию, и это решение было подтверждено 29 сентября.

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Журналисты отмечают, что это делает решение судебных органов Сербии юридически обязательным. Запрос на экстрадицию Наумова был направлен Офисом генерального прокурора Украины в сентябре 2022 года.

Дело генерала Наумова

Андрей Наумов потерял свою должность начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года. Его арестовали 7 июня прошлого года, когда тот пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Украинские правоохранители выдвинули против Наумова два подозрения: в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в злоупотреблении властью или служебным положением и в совершении мошенничества и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн.

Напомним, 29 сентября Высший суд в Сербии объявил бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову приговор — год заключения за отмывание денег. Его адвокат Милан Петрович заявил, что защита будет обжаловать это решение и ждет решения Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции Наумова.

Бывший генерал Андрей Наумов был арестован в Сербии летом 2022 года , куда он сбежал накануне полномасштабного вторжения России. Вместе с ним задержали гражданина Германии, который, вероятно, является водителем.

Источник: Радио Свобода
Апеляційний суд, Криминал, СБУ, Сербия, Украина
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