Є дані про удар по центру: РФ обстрілює Харків
Уранці 6 жовтня російські війська обстріляли Харків.
Про удари по місту очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова повідомили одночасно – о 06:46.
Сирени в регіоні спрацювали за дві хвилини після цього.
Оновлено. За попередньою інформацією, є влучання в Київському та Основ’янському районах Харкова.
Троє людей дістали поранення. Медики оцінюють їхній стан як легкий.
Наразі, зазначає Олег Синєгубов, екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.
Інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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