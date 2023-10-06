Є дані про удар по центру: РФ обстрілює Харків

Уранці 6 жовтня російські війська обстріляли Харків.

Про удари по місту очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова повідомили одночасно – о 06:46.

Сирени в регіоні спрацювали за дві хвилини після цього.

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Оновлено. За попередньою інформацією, є влучання в Київському та Основ’янському районах Харкова.

Троє людей дістали поранення. Медики оцінюють їхній стан як легкий.

Наразі, зазначає Олег Синєгубов, екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.

Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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