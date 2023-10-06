Сербський суд відмовив Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, відмовивиши Україні в можливості екстрадиції колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Це рішення правовим чином закріплює попередні судові вироки у Сербії, які відмовляють у видачі Андрія Наумова за запитом України. У липні суд першої інстанції відхилив запит України на його екстрадицію, це рішення було підтверджено 29 вересня.

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Журналісти зазначають, що це робить рішення судових органів Сербії юридично обов’язковим. Запит на екстрадицію Наумова було надіслано Офісом генерального прокурора України у вересні 2022 року.

Справа генерала Наумова

Андрій Наумов втратив свою посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року. Його арештували 7 червня минулого року, коли той намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Українські правоохоронці висунули проти Наумова дві підозри: у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою чи службовим становищем та у скоєнні шахрайства та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.

Нагадаємо, 29 вересня Вищий суд у Сербії оголосив колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову вирок – рік ув’язнення за відмивання грошей. Його адвокат Мілан Петрович заявив, що захист буде оскаржувати це рішення та чекає на рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію Наумова.

Колишнього генерала Андрія Наумова було арештовано у Сербії влітку 2022 року, куди він утік напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Разом із ним затримали громадянина Німеччини, який, імовірно, є водієм.

Фото: Схеми

Джерело : Радіо Свобода

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