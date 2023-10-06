Что известно о Crotale: характеристики французского ЗРК, которым сбивают крылатые ракеты

Crotale – это популярный зенитно-ракетный комплекс французского производства. За выпуск ЗРК Crotale отвечает флагман французского оборонпрома Thales Group. Его разработали в 1970-х. С этого времени комплекс прошел несколько этапов модернизации и переосмысления. Что известно о Crotale – основные характеристики и технические возможности – читайте в материале.

Что известно о Crotale: характеристики и особенности комплекса

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что в переводе с французского Crotale – гремучая змея. Она стреляет на относительно небольшие расстояния (до 20 км). Имеет довольно большую скорость, что позволяет ей хорошо перехватывать и попадать в цели.

Однако чего-то особенного в этом комплексе нет. Хотя ЗРК Crotale действительно довольно современный.

ЗРК оборудовали радарами наблюдения и наведения, инфракрасными датчиками, тепловизором и камерами наблюдения. Crotale монтируется на бронемашине с колесными формулами 4×4, 6×6 или гусеничную технику. Может нести 4 или 8 ракет.

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Модификации ЗРК Crotale

R440, базовая. Ее выпускают с 1970-х; NG, модернизированная. На вооружении – с 1998 года; Mk.3, самая современная. Выпускается с 2008 года.

Характеристики ЗРК Crotale и технические особенности

дальность – 500 – 10 000 м;

высота поражения – до 6 000 м;

ракет на пусковой – 8 шт;

время реакции – 5 сек;

боевая часть – осколочная, направленного действия;

система наведения – радиокомандная с радиолокационной или оптической пеленгацией.

Скрин – YouTube

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