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Анна Голишевская, редактор ленты

Что известно о Crotale: характеристики французского ЗРК, которым сбивают крылатые ракеты

Кроталь

Crotale – это популярный зенитно-ракетный комплекс французского производства. За выпуск ЗРК Crotale отвечает флагман французского оборонпрома Thales Group. Его разработали в 1970-х. С этого времени комплекс прошел несколько этапов модернизации и переосмысления. Что известно о Crotale – основные характеристики и технические возможности – читайте в материале.

Что известно о Crotale: характеристики и особенности комплекса

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что в переводе с французского Crotale – гремучая змея. Она стреляет на относительно небольшие расстояния (до 20 км). Имеет довольно большую скорость, что позволяет ей хорошо перехватывать и попадать в цели.

Однако чего-то особенного в этом комплексе нет. Хотя ЗРК Crotale действительно довольно современный.

ЗРК оборудовали радарами наблюдения и наведения, инфракрасными датчиками, тепловизором и камерами наблюдения. Crotale монтируется на бронемашине с колесными формулами 4×4, 6×6 или гусеничную технику. Может нести 4 или 8 ракет.

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Модификации ЗРК Crotale

  1. R440, базовая. Ее выпускают с 1970-х;
  2. NG, модернизированная. На вооружении – с 1998 года;
  3. Mk.3, самая современная. Выпускается с 2008 года.

Характеристики ЗРК Crotale и технические особенности

  • дальность – 500 – 10 000 м;
  • высота поражения – до 6 000 м;
  • ракет на пусковой – 8 шт;
  • время реакции – 5 сек;
  • боевая часть – осколочная, направленного действия;
  • система наведения – радиокомандная с радиолокационной или оптической пеленгацией.

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Что известно о Crotale: характеристики французского ЗРК, которым сбивают крылатые ракеты

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