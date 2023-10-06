Что известно о Crotale: характеристики французского ЗРК, которым сбивают крылатые ракеты
Crotale – это популярный зенитно-ракетный комплекс французского производства. За выпуск ЗРК Crotale отвечает флагман французского оборонпрома Thales Group. Его разработали в 1970-х. С этого времени комплекс прошел несколько этапов модернизации и переосмысления. Что известно о Crotale – основные характеристики и технические возможности – читайте в материале.
Что известно о Crotale: характеристики и особенности комплекса
Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что в переводе с французского Crotale – гремучая змея. Она стреляет на относительно небольшие расстояния (до 20 км). Имеет довольно большую скорость, что позволяет ей хорошо перехватывать и попадать в цели.
Однако чего-то особенного в этом комплексе нет. Хотя ЗРК Crotale действительно довольно современный.
ЗРК оборудовали радарами наблюдения и наведения, инфракрасными датчиками, тепловизором и камерами наблюдения. Crotale монтируется на бронемашине с колесными формулами 4×4, 6×6 или гусеничную технику. Может нести 4 или 8 ракет.
Модификации ЗРК Crotale
- R440, базовая. Ее выпускают с 1970-х;
- NG, модернизированная. На вооружении – с 1998 года;
- Mk.3, самая современная. Выпускается с 2008 года.
Характеристики ЗРК Crotale и технические особенности
- дальность – 500 – 10 000 м;
- высота поражения – до 6 000 м;
- ракет на пусковой – 8 шт;
- время реакции – 5 сек;
- боевая часть – осколочная, направленного действия;
- система наведения – радиокомандная с радиолокационной или оптической пеленгацией.
Скрин – YouTube
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