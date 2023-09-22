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Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger
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Марта Бондаренко, редактор ленты

Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger

Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger

В течение 2023 года Соединенные Штаты Америки неоднократно предоставляли ВСУ зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель), которые имеют целью защитить украинское воздушное пространство.

В Воздушных силах ВСУ ранее заявляли, что ЗРК Avenger способны усилить работу норвежских ЗРК NASAMS и немецких IRIS-T.

Указанные системы ЗРК стоят на боевом дежурстве с мая 2023 года.

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Впрочем, администрация президента США продолжает предоставлять их Украине. Так, например, дополнительная партия зенитно-ракетных комплексов Avenger была включена в пакет оборонной помощи США от 21 сентября.

Что это за комплекс Avenger и на что он способен, рассказывают Факты ICTV.

Avenger AN/TWQ-1 – это самоходный зенитно-ракетный комплекс с пулеметом, обеспечивающий противовоздушную оборону малой дальности (от 0,5 до 5,5 км). Комплекс эффективен против крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов на малых высотах (от 0,5 до 4 км).

Система противовоздушной обороны Avenger разработана компаниями Boeing (ЗРК) и General Electric (шасси) в 1980-х годах, а на вооружении – с 1989 года. Кроме США, ЗРК имеют на вооружении Бахрейн, Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Тайвань, Чили.

Конфигурация ЗРК Avenger

Avenger способен поражать воздушные цели, идущие навстречу и вдогонку.

ЗРК Avenger (Мститель) является высокомобильным комплексом, установленным на базе движущегося шасси двух типов: M998 HMMWV (Humvee) и M1097 Heavy HMMWV (с усиленной броней). Сам внедорожник, на котором установлен ЗРК, имеет три конфигурации: базовую, Slew-to-Cue (имеет радары для обнаружения целей, PTZ-камеры, поворот по сигналу) и Up-Gun (версию разработали для миссий в Ираке, вместо одного контейнера для ракет установлен 12,7-мм пулемет (Browning M2).

Главное вооружение – две установки FIM-92 Stinger по четыре ракеты на каждую. Ракета Stinger относится к классу земля – воздух.

Тактико-технические характеристики ЗРК Avenger:

  • дальность действия – 0,2-5,5 км;
  • высота поражения — 0-3,8 км;
  • размеры — 4,95×2,18×2,64 м;
  • масса – 3900 кг (платформа – 1134 кг);
  • экипаж — 2 (базовый), или 3 (вариант STC);
  • двигатель — Detroit Diesel cooled V-8
  • скорость – до 105 км/ч;
  • дальность движения — 440-560 км.

Вооружение:

  • 8 готовых к стрельбе ракет FIM-92 Stinger;
  • 1 пулемет M3P калибра 12,7 мм (.50) с электронным спуском, авиационная модификация Browning AN/M3, скорость стрельбы – 950-1200 выстрелов в минуту;
  • система наведения: оптический прицел, лазерный дальномер, инфракрасная головка самонаведения ракет.

Avenger может работать в экстремальных погодных условиях. Его инфракрасная камера, компьютеры, средства связи и лазерный дальномер обнаруживают цели днем и ночью.

Башня Avenger может быть легко адаптирована к различным боевым машинам, таким как грузовики, прицепы и гусеничные машины, или использоваться как дистанционно управляемая автономная единица.

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Источник: Boeing, military.com, military-today.com

Фото: U.S. Armed Forces

Военная техника, Зброя для України
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