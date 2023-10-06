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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що відомо про Crotale: характеристики французького ЗРК, яким збивають крилаті ракети

Кроталь

Crotale – це популярний зенітно-ракетний комплекс французького виробництва. За випуск ЗРК Crotale відповідає флагман французького оборонпрому Thales Group. Його розробили у 1970-х. Відтоді комплекс пройшов кілька етапів модернізації й переосмислення. Що відомо про Crotale – основні характеристики й технічні можливості, читайте в матеріалі.

Що відомо про Crotale: характеристики та особливості комплексу

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що в перекладі з французької Crotale – гримуча змія. Вона стріляє на відносно невеликі відстані (до 20 км). Має досить велику швидкість, що дає їй змогу добре перехоплювати й влучати в цілі. Однак чогось справді особливого в цьому комплексі немає. Хоча ЗРК Crotale – дійсно доволі сучасний.

ЗРК обладнали радарами спостереження та наведення, інфрачервоними датчиками, тепловізором та камерами спостереження.

Crotale монтується на бронемашини з колісними формулами 4×4, 6×6 або гусеничну техніку. Може нести 4 або 8 ракет.

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Модифікації ЗРК Crotale 

  1. R440, базова. Її випускають із 1970-х;
  2. NG, модернізована. На озброєнні – з 1998 року;
  3. Mk.3, найсучасніша. Випускають із 2008 року.

Характеристики ЗРК Crotale та технічні особливості

  • дальність – 500-10 000 м;
  • висота ураження – до 6 000 м;
  • ракет на пусковій – 8 шт.;
  • час реакції – 5 сек;
  • бойова частина – осколкова, спрямованої дії;
  • система наведення – радіокомандна з радіолокаційною або оптичною пеленгацією.

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