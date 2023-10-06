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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Мешает РФ в контрбатарейной борьбе: ВСУ рассказали о создании дальнобойного “огневого кулака”

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Благодаря внедрению западных ракетно-артиллерийских систем был сформирован дальнобойный огневой кулак, который делает невозможным российской армии эффективно вести контрбатарейную борьбу. Эта инициатива позволила прилагать усилия к захвату и нейтрализации противника еще до начала артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов, которого цитирует Military Media Center.

Баранов подчеркнул, что ключевыми аспектами современной артиллерии является максимальная автоматизация, использование передовых цифровых разработок для артрозведки и автоматизированных систем управления огнем и противопехотными мероприятиями.

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Он добавил, что на сегодня до 90% поражений военно-технических объектов противника приходится на ракетные войска и артиллерию.

– Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем ее и уничтожаем еще до того, как враг будет готов нанести удар по нашим позициям. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу дальнобойку враг не достает, а мы их — да, — говорится в сообщении.

Баранов отметил, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам был скомбинирован и создан дальнобойный огневой кулак, который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с действенную контрбатарейную борьбу.

– Успех достигается нами за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем. Мы делаем все, чтобы заставить противника закончить эту войну на наших условиях и чтобы он больше не имел желания воевать против Украины, — добавил бригадный генерал.

Он также заверил, что украинцы осваивают западные артиллерийские системы в разы быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО.

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Источник: Military Media Center.

Армия, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська мова
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