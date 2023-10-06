Заважає РФ у контрбатарейній боротьбі: ЗСУ розповіли про створення далекобійного “вогневого кулака”

Завдяки впровадженню західних ракетно-артилерійських систем було сформовано далекобійний вогневий кулак, який унеможливлює російській армії ефективне ведення контрбатарейної боротьби. Ця ініціатива дозволила докладати зусиль до захоплення і нейтралізації противника ще перед початком артилерійських обстрілів.

Про це повідомив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов, якого цитує Military Media Center.

Баранов наголосив, що ключовими аспектами сучасної артилерії є максимальна автоматизація, використання передових цифрових розробок для артрозвідки й автоматизованих систем керування вогнем і протипіхотними заходами.

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Він додав, що на сьогодні до 90% уражень військово-технічних об’єктів противника припадає на ракетні війська та артилерію.

– Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо її і знищуємо ще до того, як ворог буде готовий завдати удару по наших позиціях. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу далекобійку ворог не дістає, а ми їх – так, – йдеться у повідомленні.

Баранов наголосив, що завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам було скомбіновано і створено далекобійний вогневий кулак, який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести дієву контрбатарейну боротьбу.

– Успіх досягається нами за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем. Ми робимо все, щоби примусити противника закінчити цю війну на наших умовах і аби він більше не мав бажання воювати проти України, – додав бригадний генерал.

Він також запевнив, що українці опановують західні артилерійські системи в рази швидше, аніж це передбачено стандартами НАТО.

Нагадаємо, Росія, щоб компенсувати втрати, розгорнула 25 армію на східному напрямку, яка складається з 12 тис. військовослужбовців і планувалася для виведення з резерву взимку.

Джерело: Military Media Center.

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