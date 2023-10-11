США способны поддержать Израиль и не оставлять Украину — Салливан

США способны оказать помощь Израилю, а также продолжать поддерживать Украину в условиях российского вторжения.

Об этом сообщил главный советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Белый дом.

На вопрос, не усложнит ли война Израиля с ХАМАС для администрации Байдена поддержку Украины и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, он ответил:

Сейчас смотрят

— Мы считаем, что Соединенные Штаты способны поддержать Украину в Европе, поддержать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержать нашего близкого союзника Израиль в трудную минуту, — сказал Салливан на брифинге.

По словам Салливана, “мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно это делать”.

Он отметил, что часть работы администрации как раз и заключается в том, чтобы обеспечить координацию на всех перечисленных направлениях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.