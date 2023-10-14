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Наступление россиян на Авдеевку провалилось — ISW

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Попытки российских подразделений 13 октября продолжить наступление на Авдеевку провалились.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты столкнулись с неудачами в окрестностях города.

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Российские военкоры делают противоречивые сообщения относительно контроля оккупантов над Авдеевским коксохимическим заводом. В свою очередь аналитики ISW не нашли никаких доказательств, подтверждающих, что российские силы таки контролируют завод.

Генеральный штаб Украины утверждает, что Силы обороны продолжают отбивать российские атаки вокруг Авдеевки.

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Наступление россиян на Авдеевку провалилось — ISW

Вероятно, Кремль пытается представить наступательные операции в районе Авдеевки и другие локальные действия как перехват оперативной инициативы в Украине.

Наступление россиян на Авдеевку потерпело неудачу — ISW

Аналитики ISW отмечают, что российское военное командование ограничивает обсуждение атак вокруг Авдеевки в информационном пространстве РФ. Таким образом оккупанты пытаются исправить ситуацию после предыдущих крупных наступательных операций, во время которых потеряли контроль над освещением действий своей армии в российском информационном пространстве.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые ожесточенные бои идут в Авдеевке, на Юге и Харьковщине.

Источник: ISW
Авдеевка, Армия России, Война в Украине
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