Наступление россиян на Авдеевку провалилось — ISW

Попытки российских подразделений 13 октября продолжить наступление на Авдеевку провалились.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты столкнулись с неудачами в окрестностях города.

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Российские военкоры делают противоречивые сообщения относительно контроля оккупантов над Авдеевским коксохимическим заводом. В свою очередь аналитики ISW не нашли никаких доказательств, подтверждающих, что российские силы таки контролируют завод.

Генеральный штаб Украины утверждает, что Силы обороны продолжают отбивать российские атаки вокруг Авдеевки.

Вероятно, Кремль пытается представить наступательные операции в районе Авдеевки и другие локальные действия как перехват оперативной инициативы в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что российское военное командование ограничивает обсуждение атак вокруг Авдеевки в информационном пространстве РФ. Таким образом оккупанты пытаются исправить ситуацию после предыдущих крупных наступательных операций, во время которых потеряли контроль над освещением действий своей армии в российском информационном пространстве.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые ожесточенные бои идут в Авдеевке, на Юге и Харьковщине.

Источник : ISW

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