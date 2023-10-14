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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Наступ росіян на Авдіївку провалився – ISW

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Спроби російських підрозділів 13 жовтня продовжити наступ на Авдіївку провалилися.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти зіткнулися з невдачами в околицях міста.

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Російські військкори роблять суперечливі повідомлення щодо контролю окупантів над Авдіївським коксохімічним заводом. Своєю чергою аналітики ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували, що російські сили таки контролюють завод.

Генеральний штаб України стверджує, що Сили оборони продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

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Наступ росіян на Авдіївку провалився – ISW

Ймовірно, Кремль намагається представити наступальні операції в районі Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи в Україні.

Наступ росіян на Авдіївку зазнав невдач – ISW

Аналітики ISW відзначають, що російське військове командування обмежує обговорення атак довкола Авдіївки в інформаційному просторі РФ. Таким чином окупанти намагаються виправити ситуацію після попередніх великих наступальних операцій, під час яких втратили контроль над висвітленням дій своєї армії в російському інформаційному просторі.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що найзапекліші бої йдуть в Авдіївці, на Півдні і Харківщині.

Джерело: ISW
Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні
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