Авдеевка, Юг и Харьковская область: Зеленский озвучил, где самые ожесточенные бои на фронте

Особое внимание уделяется ситуации на участках фронта одновременно и в Харьковской области, и на Юге Украины, и на Донетчине, в частности из-за ожесточенных боев в районе Авдеевки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 12 октября. Глава государства утверждает, что благодарен каждому воину и подразделению за стойкость в защите страны.

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Президент отметил, что на Ставке говорили, в частности, о том, как обеспечить для украинских воинов больше собственных оружейных возможностей.

Он поблагодарил каждого лидера и государство, которые помогают Украине оружием, техникой, снарядами. Зеленский утверждает, что вчерашнее заседание Рамштайн этому очень помогло.

Но базовый курс государства — это собственное производство, свое оружие, техника, снаряды по всем позициям, которые нужны для Сил обороны. По его словам, необходимо все — от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров.

Минстратегпром уже представил президенту доклады по нескольким направлениям: броня, ракеты, ПТРК. На Ставке был доклад вице-премьера по инновациям относительно РЭБ — радиоэлектронной борьбы.

Зеленский отметил, что власти разрабатывают комплексную программу по всем таким направлениям с четкими сроками и объемами.

Еще одна неотложная задача — перевести в цифровой формат весь учет снабжения Сил обороны. Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины, где именно образуются дефициты и как они заполняются.

— В частности, для того чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию по каждой поставленной единице оружия максимально оперативно. И чтобы отчеты в Киеве не отличались от реальных фактов на передовой, — обратил внимание президент.

Был на Ставке и доклад Службы внешней разведки по ситуации вокруг Израиля и в целом на Ближнем Востоке.

— Отслеживаем всю информацию и поддерживаем контакты с партнерами, чтобы не допустить распространения дестабилизации. Мы четко понимаем, что единственный, кто заинтересован в худшем сценарии — это наш враг. Я благодарен всем, кто прилагает усилия, чтобы регион Ближнего Востока не взорвался, но и чтобы террористы ответили за содеянное против Израиля — против детей, женщин, обычных людей.

По мнению президента, это чрезвычайно важно для всех в мире, даже для тех, кто сейчас этого пока не понимает, чтобы террористы всегда отвечали за принесенное ими зло.

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