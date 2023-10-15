Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023

DeepStatemap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Сейчас смотрят
Читайте также
Карта боевых действий на 15.10.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина берет ПВО в аренду, чтобы пройти отопительный сезон: Игнат рассказал детали
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
РФ нанесла три ракетных удара по Запорожью: что известно
Ракетний удар по Запоріжжю 15 жовтня 2023
РФ атаковала двумя КАБами район объекта критической инфраструктуры Херсона – ГВА
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
Наступлению РФ в районе Авдеевки препятствуют украинские укрепления и проблемы с медобеспечением — ISW
війна
В Польше стартовали важнейшие выборы с 1989 года: кто лидирует и чего ждать Украине
Парламентські вибори в Польщі

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.10.2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь