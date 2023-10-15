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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 880 оккупантов и 101 единица вооружения: потери РФ на 15 октября

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 599-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ приближаются уже к 288 тыс.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали 880 российских оккупантов.

Потери РФ на 15 октября 2023

  • личного состава – около 287 770 (+880),
  • танков ‒ 4 948 (+8),
  • боевых бронированных машин – 9 362 (+25),
  • артиллерийских систем – 6 866 (+33),
  • реактивных систем залпового огня – 813 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 547,
  • самолетов – 317,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 269 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 531,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 249 (+24),
  • специальной техники – 976 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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