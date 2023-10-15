Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 880 оккупантов и 101 единица вооружения: потери РФ на 15 октября
На 599-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ приближаются уже к 288 тыс.
Только за сутки украинские защитники ликвидировали 880 российских оккупантов.
Потери РФ на 15 октября 2023
- личного состава – около 287 770 (+880),
- танков ‒ 4 948 (+8),
- боевых бронированных машин – 9 362 (+25),
- артиллерийских систем – 6 866 (+33),
- реактивных систем залпового огня – 813 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 547,
- самолетов – 317,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 269 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 531,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 249 (+24),
- специальной техники – 976 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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