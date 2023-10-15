Минус 880 оккупантов и 101 единица вооружения: потери РФ на 15 октября

На 599-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ приближаются уже к 288 тыс.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали 880 российских оккупантов.

Потери РФ на 15 октября 2023

личного состава – около 287 770 (+880),

танков ‒ 4 948 (+8),

боевых бронированных машин – 9 362 (+25),

артиллерийских систем – 6 866 (+33),

реактивных систем залпового огня – 813 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 547,

самолетов – 317,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 269 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 531,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 249 (+24),

специальной техники – 976 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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