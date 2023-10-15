Минус три танка и несколько единиц техники: ВСУ уничтожили колонну оккупантов на Авдеевском направлении
ВСУ, несмотря на постоянные атаки со стороны РФ на Авдеевском направлении, продолжают уничтожать противника.
Так, видео с уничтожением колонны бронетехники РФ в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Оккупанты попытались прорваться южнее села Красногоровка на Авдеевском направлении. Враг задействовал большое количество танков и боевых бронированных машин.
Однако, благодаря прицельному огню Вооруженных Сил Украины, очередная попытка штурма провалилась — технику РФ уничтожили вместе с личным составом.
Кадры аэроразведки свидетельствуют о том, что войска РФ потеряли как минимум три танка и несколько единиц бронетехники.
Напомним, что ранее в ISW сообщали, что войска РФ продолжают наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, при этом им препятствуют украинские оборонительные укрепления, а также проблемы с медицинским обеспечением.
Фото: скрин с видео
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