Наступлению РФ в районе Авдеевки препятствуют украинские укрепления и проблемы с медобеспечением — ISW

Войска РФ продолжают наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, при этом им препятствуют украинские оборонительные укрепления, а также проблемы с медицинским обеспечением.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций РФ вокруг Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.

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Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что российские войска, похоже, используют тактику “живой волны”, бросая массы плохо обученных и экипированных солдат для попыток продвинуться вперед.

Кроме того, в ISW наблюдают, что российские войска используют большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.

Несколько российских военкоров утверждали, что украинские мины замедляют наступление россиян под Авдеевкой, что указывает на то, что украинская сторона заранее подготовилась к атаке.

В то же время российское информационное пространство остается разделенным относительно перспектив успехов РФ под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись на север и на юг от Авдеевки.

Некоторые российские источники утверждали 13 и 14 октября, что украинские оборонительные укрепления представляют значительную проблему для российского наступления вокруг Авдеевки.

Кроме того, некоторые российские источники указывали, что наступлению россиян препятствуют проблемы с медицинским обеспечением.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун аналогично заявил, что большинство российских потерь на Авдеевском направлении связаны с некачественным медицинским обслуживанием и перегрузкой местных больниц.

В то же время отдельные российские военкоры продолжали восхвалять наступательные усилия и повторяли желаемый для Кремля нарратив о том, что контрнаступление Сил обороны Украины закончилось.

Аналитики указывают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись на запад от Донецка.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки украинские защитники ликвидировали 880 российских оккупантов.

Источник : ISW

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