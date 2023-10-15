Мінус три танки та кілька одиниць техніки: ЗСУ знищили колону окупантів на Авдіївському напрямку

ЗСУ, не дивлячись на постійні атаки з боку РФ на Авдіївському напрямку, продовжують нищити противника.

Так, відео зі знищенням колони бронетехніки РФ у Telegram опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що російські окупанти намагалися прорватися південніше села Красногорівка на Авдіївському напрямку. Ворог задіяв велику кількість танків та бойових броньованих машин.

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Проте, завдяки прицільному вогню Збройних Сил України, чергова спроба штурму провалилася – техніку РФ знищили разом із особовим складом.

Кадри аеророзвідки свідчать про те, що війська РФ втратили як мінімум три танки та кілька одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, що в ISW повідомляли, що в ійська РФ продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, водночас їм перешкоджають українські оборонні укріплення, а також проблеми з медичним забезпеченням.

Фото: скрін з відео

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