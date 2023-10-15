Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести

15 октября из Львова отправился первый рейс на Варшаву.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Отмечается, что маршрут организован через хабовую станцию Рава-Руська. Прохождение пограничного и таможенного контроля предусмотрено через нее. Там пассажиры проходят пересадку на польский поезд.

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Поезд Львов-Варшава соединяет 10 украинских городов и два польских.

— В Раво-Руську пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по пути современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink. На станции Рава-Руська пассажиры осуществляют пересадку на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи и могут доехать до Люблина или Варшавы, — сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. Есть места 1-го и 2-го класса.

— Есть крутой бонус! Планировали комфортно соединить Львов с Варшавой (через Раву-Русскую), а получилось еще и Ивано-Франковск, Калуш, Долину Моршин, Стрый и Жовкву. Все эти города теперь имеют удобное ежедневное соединение с Люблином и Варшавой. Приятно также, что благодаря этому проекту “ожил” железнодорожный пункт пропуска в Равы-Руськой, который не работал более 20 лет. Здесь сделали ремонт, разместили пункты таможенного и пограничного контроля, открыли кассу международной продажи, — прокомментировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Где приобрести билеты, цена и продолжительность рейса

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов. Стоимость билета — от 1 188 грн.

Билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

Сейчас ожидается реализация второго этапа проекта Евроколея Варшава — Львов. Он предусматривает разработку и изготовление проектно-сметной документации на восстановление железнодорожного сообщения по европейской колее на участке Рава-Руська, — Брюховичи.

Фото: Укрзализныця

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